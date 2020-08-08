سحب قرعة دوري الممتاز الاذربيجاني لكرة القدم 12 اغسطس في حفل وراء الابواب المغلقة

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

قررت ادارة دوري كرة القدم للمحترفين بانطلاق الموسم الجديد 2020/2021م لبطولة البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الادارة أن موعد انطلاق البطولة حدد في 21 اغسطس بعد المناقشات.

وسينظم حفل سحب القرعة للموسم الجديد في 12 اغسطس لدى المبنى الاداري لرابطة اتحادات كرة القدم. وينطلق الحفل الساعة 15.00 وراء الابواب المغلقة عن انظار ممثلي الاندية ووسائل الاعلام الجماهيرية وتبث قناة سي بي سي سبورت الحفل بالبث الحي.