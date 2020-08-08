باكو، 8 أغسطس، أذرتاج أفادت أذرتاج عن شاهمار موسموف مساعد رئيس جمهورية أذربيجان مدير قسم المسائل الاقتصادية وسياسة التنمية الابتكارية بالديوان الرئاسي قوله في مؤتمر صحفي منعقد من جانب مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في 8 اغسطس اليوم إن الرحلات الى جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي افتتحت تدريجيا ومناقشات جارية حاليا حول زيادة عدد هذه الرحلات .

AZERTAG.AZ : مناقشات جارية حول زيادة عدد الرحلات الى نخجوان – مسؤول الديوان الرئاسي

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