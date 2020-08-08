باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج) أصيب 105 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 360 شخص من هذا المرض وتوفي 5 أشخاص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و481 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 30 الفا و56 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 488 مريض ويستمر علاج 2937 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة. ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 779 الف و508 فحص طبي.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد المتعافين من كوفيد 19 في أذربيجان 30 ألفا

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