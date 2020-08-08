جهاز الهجرة يناشد الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

ناشد جهاز الهجرة مرة أخرى الأجانب والأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في أذربيجان.

أبلغ جهاز الهجرة وكالة أذرتاج أن نظام الحجر الصحي الخاص الذي تم تشديده بقرار من مجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان في 4 أغسطس 2020، قد تم تمديده حتى 00:00 يوم 31 أغسطس 2020. ويشار إلى أن النظام يغطي مدن باكو وسومغايت وكنجه وييفلاخ وماسالي وجليل أباد ومينكاتشيفير، وكذلك مقاطعات أبشيرون وبردعه وخاتشماز وكورانبوي وكويكول وساليان. خلال هذه الفترة ، سيتم تنفيذ نشاط جهاز الهجرة وفقًا للوائح الحالية. يمكن الإطلاع على القواعد بالتفصيل على موقع https://migration.gov.az/press/news_content/14090

علو أساس القرار الجديد يلغى الاستئذان بالرسائل القصيرة للأجانب لمغادرة مكان إقامتهم أو تواجدهم. مع الأخذ في الاعتبار إزالة القيود المفروضة على الحركة، من الضروري تقديم جميع المستندات المطلوبة بموجب القانون (بما في ذلك الشهادات الطبية ذات الصلة) عند التقدم للحصول على تصاريح الإقامة المؤقتة والدائمة.

سيعمل مركز الاستعلامات الرقم 919 (012) في عطلات نهاية الأسبوع (تواريخ 8 و9 و 15 و16 و22 و23 و29 و30 أغسطس) خلال فترة الحجر الصحي مع عدد محدود من الموظفين وفي نظام العمل المحدود. لذلك، في هذه التواريخ يمكن تقديم طلبات مرتبطة بالهجرة من خلال الدليل عبر الإنترنت على الموقع الرسمي للخدمة، وكذلك من خلال تطبيق MIGAZ للهاتف المحمول.

يذكر جهاز الجرة مرة أخرى أنه تم تمديد فترة إقامة الأجانب في البلاد بالإقامة المؤقتة (فترة التأشيرة أو 30-90 يوماً) أكثر من 60 يوماً وأنها تعتبر قانونية دون تقديم طلب إضافي ودون دفع رسوم الدولة إلى حين رفع القيود المفروضة على الحركة عبر حدود الدولة.