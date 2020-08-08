شركة "أذرإيشيغ" توقع على مذكرة التعاون مع شركة ألمانية

باكو، 8 أغسطس ، أذرتاج

تم التوقيع على مذكرة التعاون مع شركة الاستشارات العالمية (EKM Global Consulting GMbH) الألمانية في مركز التدريب والابتكار لشركة "أذرإيشيغ" المساهمة للكهرباء (Azerishig OJSC) .

تنقل وكالة أذرتاج هذا الخبر استناداً إلى شركة "أذرإيشيغ" المساهمة.

قال رئيس شركة الاستشارات العالمية الألمانية إيلشان موساييف إن تطبيق التقنيات المبتكرة في الدولة اليوم يغطي جميع قطاعات الاقتصاد، فضلاً عن خلق فرص لتحقيق نتائج إيجابية في التدريب وتحسين إمكانات الشباب. في هذا الصدد، وضعت شركة "أذرإيشيغ" المساهمة ولأول مرة في مجال الكهرباء الأساس لنظام مراقبة افتراضي من خلال تنفيذ مشروع خريطة متحركة ثلاثية الأبعاد في الإدارة الإلكترونية لشبكات الكهرباء ضمن مفهوم الشبكات الذكية. إني واثق من أن التعاون طويل الأمد مع المتخصصين في مركز التدريب والابتكار سيستمر بنجاح في المستقبل في تطوير الإنجازات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة وتدريب المتخصصين في هذا المجال.

وأشار مدير مركز التدريب والابتكار لشركة "أذرإيشيغ" المساهمة أراز محمد زاده إلى أن أساليب التدريب التي تلبي المتطلبات الحديثة في تدريب وتحسين الموارد البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً في مجال الكهرباء تعتمد على التقنيات الرقمية. كما قال إن تدريب الفئات ذات الصلة من الخبراء بمساعدة نظام تدريب الواقع الافتراضي لضمان إدارة الشبكات بطرق مبتكرة حديثة من صنع الإنسان يوفر فرصاً كبيرة لتحقيق نتائج مهمة في وقت قصير. هذه هي الخطوة المهمة التالية في دراسة التجربة الدولية، وكذلك في دراسة وتصميم وتدريب المتخصصين على استخدام الابتكارات التي تم تنفيذها بالفعل والمخطط لتنفيذها في شبكات التوزيع. سنواصل العمل مع شركة الاستشارات العالمية الألمانية لدراسة وإتقان وتقديم الخبرة الدولية في مجال التقنيات الرقمية والمبتكرة للموظفين الشباب.