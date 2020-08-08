تم تخصيص 7 ملايين مانات لتطوير البنية التحتية التعليمية

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف يوم 8 أغسطس على المرسوم حول "إجراءات إضافية لتطوير البنية التحتية التعليمية في جمهورية أذربيجان".

أفادت أذرتاج أنه وفقاً للمرسوم بغية تركيب مدارس نموذجية في أراضي الجمهورية " يتم تخصيص7 ملايين مانات" لوزارة التعليم لتركيب مؤسسات تعليمية معيارية في أراضي الجمهورية من المبلغ 630 149 000,0 (ستمائة وثلاثون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف) مانات المدرج في البند الفرعي 1.9.2 من البند 1.66 لتوزيع الوسائط المخصصة للمرافق الحكومية (نفقات استثمارية) من ميزانية الدولة لعام 2020 لجمهورية أذربيجان ".

يمكن العثور على قائمة المدارس المعيارية التي سيتم تثبيتها على هذا الرابط.