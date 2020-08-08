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    اجلاء نحو 352 مواطن آخر من جورجيا

    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]

    تبليسي، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل سفارة أذربيجان في جورجيا إجلاء مواطنينا الذين ما استطاعوا مغادرة هذا البلد جراء المحظورات المفروضة بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    أفادت وكالة أذرتاج أن نحو 352 مواطن اذربيجاني ودعوا اليوم من امام مبنى سفارة أذربيجان في تبيليسي على متون حافلات خاصة الى منفذ "قيرميزي كوبري" الحدودي. ومن بين الذين تم إجلاؤهم 12 مواطن روسي و233 مواطن جورجي إلى جانب المواطنين الأذربيجانيين.

    يذكر أن جميع المواطنين المغادرين هذه المرة خضعوا للفحص الطبي ولم يكتشف لديهم عن أعراض عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

    AZERTAG.AZ : اجلاء نحو 352 مواطن آخر من جورجيا
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