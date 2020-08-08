نائب الوزير: شركة أذربيجان القابضة للاستثمار ستزيد من كفاءة الاستثمارات من خلال مؤسسات الدولة

باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

أجرت وزارة الاقتصاد مناقشات مع عدد من كبار المستثمرين الأجانب في فترة العدوى.

أفادت أذرتاج أن نائب وزير الاقتصاد روشان نجف أصدر هذا البيان في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر العمليات لمجلس الوزراء لجمهورية أذربيجان في 8 أغسطس.

وصرح أنه هناك شركات كبيرة مهتمة بالاستثمار في اذربيجان. على الرغم من تباطؤ وتيرة تحقيق المشاريع بسبب الوباء، فإننا نرى دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الأذربيجاني في فترة ما بعد العدوى.

وأشار نائب الوزير إلى أنه سيتم بذل جهود لجذب الاستثمار الأجنبي بنشاط إلى الاقتصاد. والمفاوضات التمهيدية جارية في هذا الصدد.

وقال روشان نجف إنه "تأسست شركة أذربيجان القابضة للاستثمار بمرسوم من الرئيس إلهام علييف. ومن الأهداف الرئيسية للشركة زيادة كفاءة الاستثمارات من خلال مؤسسات الدولة ومساهمة القيمة المضافة في الاقتصاد وزيادة وتوسيع التأثير على التنمية الاقتصادية".