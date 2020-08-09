أذربيجان: تسجيل 87 حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 و308 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 9 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 87 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 308 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و568 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 30 الفا و364 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 490 مريض ويستمر علاج 2714 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 785 الف و126 فحص طبي.