انخفاض عدد المرضى المعالجين بجهاز التنفس الاصطناعي في أذربيجان

باكو، 10 أغسطس (اذرتاج).

انخفض عدد المرضى الذين يعالجون من فيروس كورونا المستجد بجهاز التنفس الاصطناعي في أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اتحاد ادارة الوحدات الطبية الجهوية (طبيب) ان عدد المرضى المعالجين في العناية المركزة كان 253 مريض في 9 أغسطس. اما عددهم في اليوم التالي فكان 259 مريض.

كان يعالج في 9 أغسطس 47 مريضا بجهاز التنفس الاصطناعي. كان عدد المعالجين بهذا الجهاز في 8 أغسطس 59 مريضا.

كذلك يستمر عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد في الانخفاض في أذربيجان. في 9 أغسطس كان عددهم الإجمالي 2714 مريض. بالمقارنة ان عددهم كان في 8 اغسطس 2937 مريض.