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    شركة صينية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع أجهزة قياس الحرارة عن بعد

    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٣١]

    باكو، 10 أغسطس (اذرتاج).

    ناشد صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (اذبرومو) رواد الاعمال.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الشركة الصينية تريد التعاون مع الجانب الاذربيجاني في بيع أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد.

    للاتصال:

    هاتف (+8610) 65 32 46 14

    E-mail: [email protected]

    [email protected]

    موقع الكتروني beijing.mfa.gov.az

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