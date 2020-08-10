الرئيس إلهام علييف يحضر حفل إرسال بنية منصة التنقيب في حقل "قاراباغ" الى البحر

باكو، 10 أغسطس (اذرتاج)

شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في حفل ارسال بنية منصة التنقيب والاستكشاف والإنتاج في حقل "قراباغ" في مصنع باكو للأسس العميقة.

أفادت وكالة أذرتاج ان بنية المنصة هذه صنعت في مصنع باكو للأسس العميقة من قبل شركة "بوس شيلف" التابعة لسوكار.

بعد حفل إرسالها الى البحر اجرت القناة التلفزيونية الأذربيجانية مقابلة مع الرئيس.