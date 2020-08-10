أذبرومو تناقش مع وكالة الاستثمار الروسية توسيع التعاون

باكو، 10 أغسطس (أذرتاج).

أقيم مؤتمر عن بعد بين صندوق ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان (اذبرومو) والوكالة الروسية للاستثمار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان يوسف عبداللايف القائم بمهام مدير الصندوق تحدث عن البيئة الملائمة للأعمال والاستثمار في البلد ونشاط الصندوق والاعمال المنفذة لتعريف علامة تجارية "صنع في أذربيجان".

قالت نائبة رئيس الوكالة الروسية للاستثمار مارغاريتا فاسيليفا ان ثمة إمكانيات واسعة لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين دوائر الاعمال مشيرة الى أهمية مثل هذه المؤتمرات في تعزيز التعاون.

نوقشت في المؤتمر مسائل الشراكة بين اذبرومو والوكالة الروسية للاستثمار والمشاريع المشتركة في إطار الجمعية العالمية لوكالات الترويج الاستثماري (WAIPA) وغيرها من المسائل.

يشار الى ان اذبرومو والوكالة الروسية للاستثمار عضوان في WAIPA.