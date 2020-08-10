إنتاج شريط فيديو بعنوان "ذاكرتنا الدموية - كلباجار"

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

تواصل إدارة موارد المعلومات في نظام المكتبة المركزية لحي ياسمال للإدارة العامة للثقافة في مدينة باكو إنتاج مقاطع فيديو حول المناطق المحتلة تحت عنوان "ذاكرتنا الدموية".

تفيد أذرتاج أن مديرة نظام المكتبة كولنار الله فيردييفا ، أنتجت فيديو عن مقاطعة كالباجار التي هي واحدة من أجمل أراضي أذربيجان التي لا تُنسى.

يذكر الفيديو أولاً تاريخ احتلال المقاطعة - 2 أبريل 1993. ويظهر الفيديو خريطة كالبجار ضمن خريطة أذربيجان بلدة ايستي سو ونبع "ايستي سو" الذي هو من المياه المعدنية الشهيرة والمعالم التاريخية والموقع الجغرافي والأراضي التي دمرها المعتدون الأرمن وما بعد الاحتلال والتي ترفق بالصور.

كما تضمن شريط الفيديو مقطع الفيديو القصير عن قرية زار في كلبجار. يُظهر الفيديو الأسوار التاريخية القديمة لقرية زار والمعبد الذي بناه أمير خاتشين حسن جلال في العصور المسيحية قبل الإسلام، والمناطق الجبلية.

في النهاية يظهر مشهد تم التقاطه عشية الاحتلال.

يقوم موظف المكتبة في الفيديو المقدم بإعلام الجمهور بأسماء مواقع كالبجار والاحتلال الأرمني والأبطال القوميين.

يمكن مشاهدة الفيديو على قناة يوتيوب (https://www.youtube.com/watch?v=NlnwLcOX_ms)