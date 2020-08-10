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    زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان

    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤١]

    أثينا، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر جنوب شرقي جزيرة زاكين اليونانية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مختبر علم الزلازل في جامعة أثينا أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب اليونان
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