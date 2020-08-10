حجم استخراج النفط اليومي في أذربيجان خلال يوليو 554.1 ألف برميل

باكو، 8 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أنتجت أذربيجان 554.1 ألف برميل من النفط الخام يوميًا في يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان حجم استخراج النفط اليومي خلال شهر يوليو للعام الجاري على نطاق الجمهورية كان 650.1 ألف برميل ومنه 554.1 ألف برميل من النفط الخام و96 ألف برميل من المكثفات.

انتج 435.1 ألف برميل من النفط الخام انتج في حقل "آذري - جيراق - قوناشلي" و119 ألف برميل منه في شركتي "سوكار" و"أذنفط".

أذربيجان خفضت إنتاج النفط الخام بمقدار 163.9 ألف برميل يوميًا خلال شهر يوليو كجزء من عملية خفض إنتاج النفط اليومي على أوبك + من مستوى أكتوبر عام 2018 بمقدار 9.7 مليون برميل.

يذكر أن القرار متخذ في 12 أبريل في الاجتماع العاشر لوزراء "أوبك بلاس" ينص على خفض استخراج النفط اليومي قدر 9.7 مليون برميل في الفترة من مايو الى يونيو. ويخطط تخفيض 164 ألف برميل من استخراج النفط الخام في أذربيجان.