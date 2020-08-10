أذربيجان: تسجيل 79 حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 و278 حالة شفاء وحالتي وفاة

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 79 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 278 شخص من هذا المرض وتوفي شخصان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و647 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 30 الفا و642 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 492 مريض ويستمر علاج 2513 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 790 الف و141 فحص طبي.