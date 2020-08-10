مولدوفا تخطط استئناف عمل رياض الأطفال والمدارس من 1 سبتمبر

كيشينو، 10 أغسطس (أذرتاج)

على الرغم من أن الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا المستجد في مولدوفا لا يزال صعبًا، ينتظر الآباء توضيح كيفية تنفيذ العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد. لهذا السبب، قررت حكومة البلاد أن تقترح على لجنة الطوارئ الوطنية للصحة العامة فتح رياض الأطفال والمدارس اعتبارًا من 1 سبتمبر.

ذكرت أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام المولدوفية ان هذه الكلمات قالها رئيس مولدوفا إيغور دودون خلال مؤتمر صحفي.

كما أشار رئيس جمهورية مولدوفا إلى أن جميع المؤسسات الاقتصادية تقريبًا، باستثناء المؤسسات الترفيهية (المراقص والملاعب وما إلى ذلك)، استأنفت أنشطتها.