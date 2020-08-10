ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كورونا في أرمينيا

تبليسي، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أرمينيا.

أصيب 255 شخص بالفيروس التاجي في أرمينيا خلال مدة 24 ساعة أخيرة.

قال مركز الرقابة الوطني الارميني على الامراض في بيان إن البلد فيه 40 ألفا و410 شخص مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حاليا.

يذكر أن ارمينيا فارق الحياة فيها حتى الان 791 شخص بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.