إيران: 189 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم

طهران، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

زادت حالات الإصابة والوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد في إيران.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 2132 شخص وحصيلة الضحايا إلى 189 مصاب.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سعدات لاري ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ارتفعت بواقع 2132 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 328 الف و371 شخص.

تم تسجيل 189 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 18 ألفا و616 شخص.

تعافى 286 الف و642 مصاب تمام وترخصوا.

والوضع مزري في مقاطعات طهران وأذربيجان الشرقية وألبورز وخراسان وفارس وجولستان ولورستان وسيمان وإيلام ومازاندران وكرمان. وقد تم إدراج هذه المحافظات في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.