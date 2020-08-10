الرئيس: نعود اليوم إلى حقل "قاراباغ" المتروك في حينه، بنفس الطريقة سنعود إلى موطننا قارباغ أيضاً

باكو، 10 أغسطس، أذرتاج

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حفل نقل بنية منصة التنقيب لحقل "قاراباغ" إلى البحر والمقام في مصنع حيدر علييف للأساسات العميقة باكو. تحدث الرئيس إلهام علييف بعد الحفل في مقابلة مع تلفزيون أذربيجان.

تقدم أذرتاج بعض النقاط من حوار رئيس الجمهورية.

"يطلق اليوم العمل البحري في حقل "قارباغ". هذه مرحلة مهمة للغاية في تطوير المجال. تم بناء هذا المرفق الضخم من قبل متخصصين أذربيجانيين في بلدنا ويتم إطلاقه اليوم".

"يركز الآن انتباهنا أساساً على استكمال ممر الغاز الجنوبي. هذا المشروع يتم تنفيذه بنجاح أيضا. يوشك المشروع الرابع والأخير "تاب" على الانتهاء".

"واليوم تعود أذربيجان إلى حقل "قارباغ" الذي تم التخلي عنه في التسعينيات و بنية منصة التنقيب الضخمة هذه دليل واضح على ذلك".

"ستتم استعادة وحدة أراضينا بالكامل وتماماً، كما نعود اليوم بمنصة التنقيب إلى حقل قراباغ الذي كان متروكاً، بنفس الطريقة سنعود إلى موطننا قارباغ. قارباغ تنتمي الينا وقارباغ هي أذربيجان! "