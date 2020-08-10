  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    منتدى الرياض الاقتصادي يستهل تحضيراته لمجموعة الفكر في (G20) بتسع ندوات

    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٥‎]

    باكو، 10 أغسطس (اذرتاج).

    يكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد تسع ندوات افتراضية، تتضمن خمس دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة، وأربع ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20) في مجموعة العشرين (G20)، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس إلى منتصف سبتمبر القادم 2020م.

    وستتناول أولى ندوات المنتدى التي ستعقد يوم 12 أغسطس دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، وستقام الندوة الثانية في 16 أغسطس، وسيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد" الدكتور خالد السريحي.

    وستركز الندوة الثالثة التي ستعقد في 26 أغسطس الحالي على الإصلاحات المالية العامة في المملكة العربية السعودية، وسيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، أما الجلسة الرابعة التي ستعقد يوم 30 أغسطس 2020 فستسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة ويقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان.

    وتتناول الندوة الخامسة التي ستعقد 2 سبتمبر، دراسة المشاكل البيئية وأثرها في التنمية، ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل.

    أما فيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر (T20) فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بأربع أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي.

    مصدر: يونا

    AZERTAG.AZ :منتدى الرياض الاقتصادي يستهل تحضيراته لمجموعة الفكر في (G20) بتسع ندوات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٢]
    ارتفاع عدد المصابين بكورونا في العالم الى 20 مليونا
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
    إيران: 189 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:١٥‎]
    ارتفاع حالات الاصابة والوفاة من كورونا في أرمينيا
    ١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٨:٠٦]
    مولدوفا تخطط استئناف عمل رياض الأطفال والمدارس من 1 سبتمبر