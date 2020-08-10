منتدى الرياض الاقتصادي يستهل تحضيراته لمجموعة الفكر في (G20) بتسع ندوات

باكو، 10 أغسطس (اذرتاج).

يكثف منتدى الرياض الاقتصادي من تحضيراته لعقد تسع ندوات افتراضية، تتضمن خمس دراسات قدمها المنتدى في دورته التاسعة، وأربع ندوات عن أوراق عمل يشارك بها المنتدى ضمن مجموعة الفكر (T20) في مجموعة العشرين (G20)، وذلك خلال الفترة من 12 أغسطس إلى منتصف سبتمبر القادم 2020م.

وستتناول أولى ندوات المنتدى التي ستعقد يوم 12 أغسطس دراسة وظائف المستقبل في المملكة العربية السعودية ويقدمها رئيس مجلس إدارة مجموعة نما المعرفية الدكتور عبدالله الشدادي، وستقام الندوة الثانية في 16 أغسطس، وسيتم التطرق للقطاع الربحي وأثره في التنمية، وسيقدم الدراسة رئيس المركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد" الدكتور خالد السريحي.

وستركز الندوة الثالثة التي ستعقد في 26 أغسطس الحالي على الإصلاحات المالية العامة في المملكة العربية السعودية، وسيقدم الدراسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، أما الجلسة الرابعة التي ستعقد يوم 30 أغسطس 2020 فستسلط الضوء على دراسة الهجرة العكسية في المملكة ويقدمها مدير عام مركز التراث الوطني المهندس بدر الحمدان.

وتتناول الندوة الخامسة التي ستعقد 2 سبتمبر، دراسة المشاكل البيئية وأثرها في التنمية، ويقدمها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل.

أما فيما يتعلق بندوات مشاركة المنتدى في مجموعة الفكر (T20) فيشارك المنتدى في التحضير لأعمال اجتماعات مجموعة العشرين من خلال مجموعة الفكر بأربع أوراق عمل في مجال التجارة الخارجية والتنوع الاقتصادي والتغطية الصحية الشاملة والأمن الغذائي.

مصدر: يونا