ارتفاع عدد المصابين بكورونا في العالم الى 20 مليونا

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تجاوز عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في العالم 20 مليون شخص.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 آلاف و798 شخصا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بالعدوى الى 734 الف و98 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "Worldometers" على الإنترنت أن عدد المصابين بالفيروس التاجي ارتفع بواقع 219 الف و598 شخص خلال أخر 24 ساعة وبلغ العدد الاجمالي 20 مليونا و31 ألفا و558 شخص.

وتعافى 12 مليونا و904 ألف و43 مصاب تماما.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: برازيل وإسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، روسيا، ايران، الصين، تركيا.

أصيب 5 ملايين و199 ألف و444 شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها البرازيل (3 ملايين و35 الفا و582 شخص) والهند (مليونين و215 الف و74 شخص) وروسيا (892 الف و654 شخص).

الولايات المتحدة هي رائدة العالم في عدد الوفيات من كوفيد 19 – 165 ألف و617 شخص. تم تسجيل 101 ألف و136 حالة وفاة في البرازيل و52 الفا و298 حالة في المكسيك و46 ألفا و574 حالة في المملكة المتحدة و44 الفا و466 شخص في الهند.