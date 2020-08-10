وفاة الجنرال فؤاد محمدوف

باكو، 10 أغسطس / آب، (أذرتاج)

توفي الجنرال محمدوف فؤاد نادر أوغلو متأثراً بنوبة قلبية اليوم في 10 أغسطس / آب.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع انه ولد في 31 يناير لعام 1968 في باكو. في عام 1985 تخرج من مدرسة جمشيد ناختشيفانسكي العسكرية. تخرج من مدرسة ريغا العليا لمهندسي الطيران العسكري في عام 1990 وخدم في المنطقة العسكرية عبر القوقاز من ذلك العام حتى عام 1992.

وقد حصل مرارًا وتكرارًا على العديد من الجوائز والميداليات لخدمته الجديرة بالتقدير.