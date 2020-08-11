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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة رسمية إلى تركيا

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٠٣]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    توجه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية.

    من المقرر عقد اجتماعات بين جيهون بايراموف وكبار المسؤولين في تركيا خلال الزيارة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة رسمية إلى تركيا
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