الخارجية الإيرانية: إيران سترجع أموالها من البنوك الخارجية

طهران، 11 أغسطس (أذرتاج).

تتخذ إيران الخطوات المختلفة في اتجاه استرجاع أموالها المجمدة في البنوك الخارجية.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان هذا جاء في تصريح أدلى به وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. قال ان الأموال التي تستحقها إيران من بيع النفط لا ترجع الى البلد نتيجة العقوبات المفروضة عليها. لكن طهران الرسمية تعتزم باسترجاع هذه الأموال التي هي ملك للشعب الإيراني الى البلد. وأضاف الوزير ان إيران ستشتري البضائع اللازمة لها مقابل أموالها في بنوك بعض البلدان الخارجية.

يجب الذكر ان إيران تملك حوالي 80 مليار دولار في بنك كوريا الجنوبية. إلا أنها لا يمكنها استرجاعها. أعلنت سيول الرسمية ان الأموال قد ترجع الا بموافقة من الولايات المتحدة الامريكية. فتهدد إيران كوريا الجنوبية بالمراجعة الى القضاء. وقال الوزير الإيراني ان كوريا الجنوبية قد تفقد سوقا مثل إيران وتتوقف علاقات التعاون ان لم ترجع أموالها.

تعترف سيول الرسمية بوجود أموال إيرانية في بنوكها. لكنها لا تستعجل لإستردادها الى إيران بسبب العقوبات.