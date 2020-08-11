سوكار وإكوينور تنشئان مؤسسة مشتركة

باكو، 11 أغسطس (أذرتاج)

تنشئ سوكار الأذربيجانية وإكوينور النروجية مؤسسة مشتركة.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا جاء في تصريح للمدير العام لشركة "قراباغ" التشغيلية طاهر داداشوف.

قال ان الشركة التشغيلية المشتركة الجديدة قد سجلت في الخارج وينشأ فرعها في أذربيجان قريبا. بعد ذلك، ستتولى التزامات مشتركة لبدء النشاط كشركة تشغيلية مشتركة.