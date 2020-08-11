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    إعداد تصميم القسم الأعلى لحقل النفط "قراباغ"

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٤٩]

    باكو، 11 أغسطس (اذرتاج)

    يعد تصميم القسم الأعلى لحقل النفط "قراباغ" في بحر الخزر.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في تصريح أدلى به المدير العام لشركة "قراباغ" التشغيلية طاهر داداشوف.

    قال ان شركة Wood تجري اعمال التصميم حاليا. بعد إتمام مرحلة الاعمال الهندسية ستبدأ تركيب وحدة الدعائم.

    أضاف داداشوف ان سيبدأ انتاج النفط في "قراباغ" حتى نهاية عام 2022.

    AZERTAG.AZ :إعداد تصميم القسم الأعلى لحقل النفط "قراباغ"
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