أنقرة، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج) ينعقد الآن لقاء بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة. أفادت وكالة أذرتاج انه عقب انتهاء اللقاء على حدة جرى اليوم لقاء موسع بين الوزيرين بمشاركة الوفود. وبعد ذلك يعقد الوزراء مؤتمرا صحفيا حول نتائج الاجتماع.

AZERTAG.AZ : انعقاد لقاء وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي في أنقرة

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