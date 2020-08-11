نيبويشا ستيفانوفيتس: توجد علاقات الصداقة القوية بين صربيا وأذربيجان
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤١]
باكو، 11 أغسطس (أذرتاج).
توجد بين صربيا وأذربيجان الشريكين الاستراتيجيين علاقات الصداقة القوية.
أفادت وكالة أذرتاج ان جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به نائب رئيس الوزراء الصربي وزير الداخلية وسكرتير مجلس الامن القومي نيبويشا ستيفانوفيتس.
أعرب نيبويشا عن أمله في ان هذه الزيارة واللقاءات المنظمة ستساهم في الارتقاء بمستوى التعاون الى مستوى اعلى بين البلدين. "هدفنا هو تعزيز التعاون ليس فقط في مجال الامن، فحسب بل في المجالات الأخرى. في الوقت ذاته، ناقشنا في اللقاء اليوم مسألة التعاون في مجال الامن واتفقنا على توسيع التعاون في تبادل المعلومات الحساسة ومكافحة الإرهاب وغيرها من المجالات".
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