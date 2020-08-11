بحث القضايا السياسية والأمنية بين أذربيجان وصربيا

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وصل نائب رئيس الوزراء الصربي وأمين مجلس الأمن القومي ووزير الداخلية نيبويشا ستيفانوفيتش في 10 أغسطس إلى جمهورية أذربيجان. ستستمر الزيارة حتى 12 أغسطس.

أفادت وكالة اذرتاج ان سكرتير مجلس الأمن لجمهورية أذربيجان رامل أوسوبوف ومساعد رئيس أذربيجان ورئيس قسم السياسة الخارجية في الإدارة الرئاسية حكمت حاجييف التقيا مع نيبويشا ستيفانوفيتش.

ونوقش خلال الاجتماع الوضع الحالي للعلاقات الأذربيجانية الصربية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والأمنية والخطوات المشتركة المستقبلية في هذا الصدد. تم التأكيد على الحوار السياسي المنتظم والعلاقات الودية بين رئيسي أذربيجان وصربيا ولوحظ أن هناك إمكانات كبيرة لمزيد من تطوير التعاون الشامل بين بلدينا.

أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتعاون الوثيق بين أذربيجان وصربيا داخل المنظمات الدولية مؤكدين على أهمية دعم مبادئ وحدة الأراضي وحرمة الحدود.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.