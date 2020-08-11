أنقرة، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج) يعد إنشاء خط سكة حديد وخط أنابيب غاز من تركيا إلى ناخجوان من الأولويات بين أذربيجان وتركيا. أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف اليوم في 11 أغسطس.

AZERTAG.AZ : مولود جاويش أوغلو: إنشاء السكك الحديدية وخط أنابيب الغاز من تركيا إلى ناخجوان من الأولويات

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