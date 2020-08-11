مولود جاويش أوغلو: إنشاء السكك الحديدية وخط أنابيب الغاز من تركيا إلى ناخجوان من الأولويات
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
أنقرة، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)
يعد إنشاء خط سكة حديد وخط أنابيب غاز من تركيا إلى ناخجوان من الأولويات بين أذربيجان وتركيا.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف اليوم في 11 أغسطس.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٣]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:١٤]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:١٩]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٠]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٢]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٤]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:١٧]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢٢:١٨]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٥٧]
٠٥.٠٨.٢٠٢٠ [١٩:٥٢]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٧]
٢٢.٠٧.٢٠٢٠ [١٣:٤٢]
١٨.٠٧.٢٠٢٠ [١٦:١٧]
١١.٠٧.٢٠٢٠ [٢٢:٣٤]
٢٩.٠٧.٢٠٢٠ [١٨:٥٠]
١٠.٠٧.٢٠٢٠ [١١:٢٦]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٤٣]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١١:٥٨]
٠٩.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٢٨]
١٠.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٨]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٢٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٣]
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:١١]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٤٤]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [٢١:٣٠]
٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك