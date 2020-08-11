باكو، 11 أغسطس (أذرتاج) نوقشت في اللقاء اليوم كافة المسائل ذات الأهمية المتبادلة للتعاون بين صربيا وأذربيجان وأعربنا عن دعمنا المتبادل لوحدة أراضي بلدينا. أفادت وكالة اذرتاج ان هذا جاء في تصريح صحفي أدلى به نائب رئيس الوزراء الصربي وسكرتير مجلس الامن القومي ووزير الداخلية نيبويشا ستيبانوفيتس الذي يزور أذربيجان حاليا. كذلك قال ان صربيا تؤيد تسوية كل النزاعات على أساس مبادئ القانون الدولي وبالطريق السلمي. هذا ضروري لمستقبل البلدان التي تواجه النزاعات.

AZERTAG.AZ : نائب رئيس الوزراء الصربي: أعربنا في لقاء اليوم عن دعمنا لوحدة أراضي بلادنا

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