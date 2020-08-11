هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال يوليو

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال شهر يوليو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال شهر يوليو 340 مليون و210 ألف مانات.

وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 84 مليونا و126 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 241 ملايين و428 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 11 مليونا و816 ألف مانات وضريبة الطرق مليونين و840 ألف مانات.