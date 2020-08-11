لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 7 أشهر
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٢٩]
باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - يوليو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليارين و360 مليون مانات.
وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 568 مليون و565 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليار و691 مليون و437 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 78 مليونا و489 ألف مانات وضريبة الطريق 21 مليونا و543 ألف مانات.
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