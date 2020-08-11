التوقيع على اتفاقية التعاون بين البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية

باكو، 11 أغسطس، أذرتاج

يواصل البنك المركزي لأذربيجان (AMB) تنفيذ تدابير شاملة في إطار "برنامج الدولة لتوسيع المدفوعات الرقمية في جمهورية أذربيجان في 2018-2020" الذي تم اعتماده بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجان الصادر في 26 سبتمبر 2018.

تفيد أذرتاج نقلاً عن البنك المركزي لأذربيجان أن أحد الابتكارات المهمة في هذا الاتجاه هو إدخال أدوات مالية جديدة لزيادة وصول الاقتصاد إلى الخدمات المالية في إطار تعاون البنك المركزي مع المؤسسات المالية الدولية.

في هذا الصدد، بدأ تنفيذ مشروع "الخدمات الإلكترونية والرقمية المالية في أذربيجان" بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التي هي عضو في مجموعة البنك الدولي ووقعت اتفاقية التعاون بين البنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية بهدف رفع مستوى الوصول إلى المنتجات والخدمات وبناء الوصول إلى الموارد المالية على المستوى الأكثر كفاءة وابتكاراً وتحقيق زيادة الشمولية المالية السكان باستخدام شبكة الوكلاء للخدمات المالية الإلكترونية والرقمية.

ينص المشروع على إنشاء الإطار التنظيمي للوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية ووضع خارطة الطريق لتطبيق النهج المصرفي مفتوح وتشغيل نظام الدفع الفوري، وكذلك الوصول إلى المنتجات والخدمات المصرفية (فتح الحساب المصرفي والحصول على القروض). ومن المقرر العمل في مجالات مثل إعداد التوصيات بشأن الإجراءات. في نفس الوقت، يتوخى تنفيذ التعاون المشترك من أجل إنشاء نظام الاختبار التنظيمي الخاص يسمح للبنوك والمؤسسات باختبار الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

تم وضع المشروع لتطوير الخدمات المالية وأنظمة الدفع في الدولة وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية عبر قنوات أكثر كفاءة وفعالية في المناطق النائية مع وصول محدود أو معدوم إلى الخدمات المصرفية وبالتالي المساهمة في تطوير نظام الدفع الرقمي في الدولة.