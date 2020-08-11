حوالي 254 ألف إصابة حول العالم بفيروس كورونا

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز 19.7 مليون.

افادت وكالة اذرتاج انه تم تسجيل حوالي 254 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية وارتفع عدد المصابين الإجمالي بهذا المرض الى 19718030 شخص.

وتوفي 5719 مصاب من الفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة. وصلت حصيلة ضحايا كورونا الى 728013 مصاب.