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    مصر والسودان وإثيوبيا يعقدون اجتماعاً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]

    باكو، 11 أغسطس (أذرتاج).

    عقدت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الاثنين، اجتماعا للتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

    وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، فقد أعرب الوفد المصري، في بداية الاجتماع، عن الاستعداد لاستئناف التفاوض على أساس مخرجات القمة الإفريقية المصغرة التي عُقدت في 21 يوليو، وكذلك مخرجات الاجتماع الوزاري يوم 3 أغسطس الجاري التي تقضي بالتفاوض حول اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

    وفي إطار الطلب السوداني بتأجيل الاجتماعات لمدة أسبوع لاستكمال التشاور الداخلي نظراً للتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة في المفاوضات فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض، فقد تم الاتفاق على رفع الاجتماع لمدة أسبوع، على أن يتم التشاور بين الوزراء لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع القادم.

    مصدر: يونا

    AZERTAG.AZ :مصر والسودان وإثيوبيا يعقدون اجتماعاً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
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