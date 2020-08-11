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    سياسة


    بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وبي بي

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٢]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أجرى رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف اليوم مكالمة هاتفية مع الرئيس التنفيذي العام لشركة "بي بي" برنارد لوني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء انه خلال المكالمة الهاتفية أشاد الطرفان بالشراكة المثمرة والمتبادلة المنفعة طويلة الأمد بين أذربيجان وشركة بريتش بتروليوم.

    وتبادل الجانبان الآراء حول آفاق التعاون الثنائي وأعربا عن ثقتهما في أن هذا التعاون سيستمر في التطور بنجاح.

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