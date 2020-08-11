رئيس تركيا يلتقي وزيري خارجية ودفاع أذربيجان
AzerTAg.az
١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
أنقرة، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم في 11 أغسطس وزيري خارجية ودفاع أذربيجان جيهون بايراموف وذاكر حسنوف.
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