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    سياسة


    رئيس تركيا يلتقي وزيري خارجية ودفاع أذربيجان

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]

    أنقرة، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اليوم في 11 أغسطس وزيري خارجية ودفاع أذربيجان جيهون بايراموف وذاكر حسنوف.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يلتقي وزيري خارجية ودفاع أذربيجان
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