تنظيم مسابقة الشطرنج في الهواء الطلق في باكو

باكو، 11 أغسطس (اذرتاج).

ستنظم الإدارة العامة للشباب والرياضة لمدينة باكو ونادي "ايديا" للشطرنج مسابقة الشطرنج على الهواء الطلق في 14 أغسطس في باكو.

أفادت وكالة أذرتاج ان المسابقة التي ستنظم دون المتفرجين في مركز شوالان لاستراحة وصحة الأطفال ستكرس ليوم الشباب الدولي الذي يصادف في 12 أغسطس. سيشارك في المسابقة لاعبون (لاعبات) تحت 17 سنا.

ستقام المسابقة بنظام سويسري وتتكون من 7 جولات.