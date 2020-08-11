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    انفجار بركان سينابونغ في إندونيسيا

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]

    طوكيو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ثار بركان جبل "سينابونغ" بجزيرة سومطره الإندونيسية اليوم، ما تسبب في ظهور عمود هائل من الرماد والدخان على ارتفاع 5 آلاف متر في الهواء وتغطية التجمعات السكانية والسيارات بطبقة من الرماد.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز علم البراكين و تخفيف مخاطر الكوارث الجيولوجية الإندونيسي ان الرماد والدخان اللذان انبعثا من البركان، وصلا لارتفاع لألفي متر.

    وحذرت السلطات المحلية سكان المنطقة من الاقتراب مسافة 5 كم من محيط البركان، ودعتهم إلى ارتداء الأقنعة الواقية.

    يذكر أنّ بركان جبل "سينابونغ" عاود نشاطه في 2010، بعد ركود دام 400 عام وخلال السنوات الثمانية الأخيرة ثار مرتين عاما 2014 و2016؛ ما أسفر عن مصرع 23 شخصا، قبل أن يثور للمرة الثالثة اليوم.

    وتقع إندونيسا في منطقة الزلازل والبراكين التي تعرف بـ"حزام النار" حول المحيط الهادي ويوجد بها نحو 130 بركانًا نشطًا.

    AZERTAG.AZ :انفجار بركان سينابونغ في إندونيسيا
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