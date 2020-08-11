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    سياسة


    وزير الدفاع الأذربيجاني في زيارة عمل إلى تركيا

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٠]

    باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قام وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة عمل إلى مدينة أنقرة تلبية لدعوة الجانب التركي، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الأذربيجاني في زيارة عمل إلى تركيا
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