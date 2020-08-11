أذربيجان: تسجيل 84 حالة جديدة للاصابة بكوفيد 19 و214 حالة شفاء و3 حالات وفاة

باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أصيب 84 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 214 شخص من هذا المرض وتوفي 3 أشخاص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 33 ألفا و731 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 30 الفا و856 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 495 مريض ويستمر علاج 2380 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 796 الف و459 فحص طبي.