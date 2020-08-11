باكو، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج) تستمر المرحلة الأولى من المناورات التكتيكية المشتركة واسعة النطاق بين أذربيجان وتركيا بمشاركة وحدات القوات البرية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات القوات البرية قامت في هذه المرحلة بتدريب عناصر تكتيكية معقدة. نفذت الوحدات مهام لصد هجوم تقليدي للعدو باستخدام مركبات قتالية حديثة.

AZERTAG.AZ : المرحلة الأولى من المناورات التكتيكية تستمر بمشاركة القوات البرية

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