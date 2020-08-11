زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا

كييف، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1158 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 83 الفا و115 شخص حتى الآن.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 1951 شخص.

وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

تعافى 44 ألفا و934 مصاب تمام وترخصوا.