  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا

    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    كييف، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أوكرانيا.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الاوكرانية ان 1158 شخص أصيب بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل عدد المصابين الاجمالي الى 83 الفا و115 شخص حتى الآن.

    ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 الى 1951 شخص.

    وسجل أكبر عدد من الإصابات في مناطق لفيف وترانسكارباثيا ودونيتسك وفولين وريفني.

    تعافى 44 ألفا و934 مصاب تمام وترخصوا.

    AZERTAG.AZ :زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٣]
    انفجار بركان سينابونغ في إندونيسيا
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٧]
    مصر والسودان وإثيوبيا يعقدون اجتماعاً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎١]
    بوتين يعلن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم
    ١١.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٥‎]
    حوالي 254 ألف إصابة حول العالم بفيروس كورونا
    زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي في أوكرانيا