تشاوش أوغلو: سنكون مع أذربيجان في أي طريق تختاره لحل لنزاع قراباغ الجبلية

أنقرة، 11 أغسطس (اذرتاج).

كما تعلمون ان القوات المسلحة لأرمينيا ارتكبت استفزازا عسكريا في اتجاه محافظة توفوز الأذربيجانية في 12 يوليو. اريد ان أعلن مرة أخرى ان أذربيجان الشقيقة ليست وحدها. نحن مع أذربيجان بكل امكانياتنا وقوتنا وسنبقى معها.

أفاد المراسل الخاص لوكالة اذرتاج ان هذا جاء في تصريح أدلى به وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 11 أغسطس.

"تستمر أرمينيا في احتلال 20 بالمائة من أراضي أذربيجان الشقيقة منذ سنين. لا تلتزم أرمينيا بتسوية النزاع رغم مطالبات القرارات والمقررات الصادرة عن مجلس الامن الاممي والمنظمات الدولية الأخرى. وتظهر أرمينيا أمام العالم بأسره انها تمنع بمثل هذه الاستفزازات من تشكل الظروف الآمنة لإجراء المفاوضات. ان المجتمع الدولي وكذلك مجموعة منسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الأوروبي لا تتخذ خطوات جدية لحل النزاع. ندعم تسوية هذا النزاع في اطار وحدة أراضي أذربيجان وعلى أساس قواعد القانون الدولي. سوف نكون مع أذربيجان الشقيقة في أي طريق تختاره لحل النزاع" – حسبما أكد وزير الخارجية التركي.

بدوره قال الوزير التركي ان أذربيجان وتركيا تحققان مشاريع مهمة مشتركة مشيرا الى ان النشاط المتعلق بالمشاريع الاستراتيجية سيزداد قوة. كما شدد على تخطيط القيام بالعمل للمزيد من توسيع التعاون في مجالي العلم والثقافة.