يتوقع انتاج أكثر من 21 مليون طن من النفط و13 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "قراباغ"

باكو، 11 أغسطس (اذرتاج).

يتوقع استخراج اكثر من 21 مليون طن من النفط من حقل "قراباغ" في القطاع الاذربيجاني من بحر الخزر.

أفادت اذرتاج ان هذا جاء في تصريح أدلى به مدير المشروع في شركة "قراباغ" التشغيلية آغامالي قوربانوف.

قال ان بنية المنصة سيتم تركيبها في البحر خلال شهر. "يخطط تركيب بنية المنصة في البحر لمدة 200-260 يوم، ذلك نظرا للظروف الجوية. بعد ذلك سيتم تثبيت القسم الأعلى للبنية. يخطط استخراج النفط والغاز من حقل قاراباغ. يخطط استخراج اكثر من 21 مليون طن من النفط و13 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "قارباغ".