نور سلطان، 11 أغسطس / آب، (أذرتاج) ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في كازاخستان بواقع 722 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 100164 شخص. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الكازاخية ان 1291 شخص فقد حياتهم وتعافى 73702 شخص من المرض حتى الآن.

AZERTAG.AZ : 722 إصابة بكورونا في كازاخستان

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده