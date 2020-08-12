العثور على عينات الثقافة المادية الجديدة في جليل أباد جنوب اذربيجان

جليل اباد، 12 أغسطس، باقر علييف، أذرتاج

عثرت على بقايا نماذج الثقافة المادية الجديدة على عمق مترين أثناء حفر البئر في ساحة أحد سكان قرية "ألار" لمقاطعة جليل اباد عافية الدين ميرزاييف.

يفيد مراسل وكالة أذرتاج المحلي أن النماذج الجديدة للثقافة المادية تتكون أساساً من فرن الطين المنزلي وبقايا أدوات منزلية مختلفة. يشير وجود فرن الطين المنزلي بين المكتشفات إلى أن المنطقة كانت تتمتع بمستوى عالٍ من الحرفية.

تم استخدام هذه الأدوات التي يعتقد أنها تنتمي إلى القرنين الحادي عشر والثاني عشر في صناعة مختلف الأنواع للفخار. يتضح هذا من خلال بقايا الرماد حول فرن الطين.

قال المؤرخ علي أصغر ميرزازاده ان الاكتشافات الجديدة تشير الى نمو صناعة الفخار في القرون الوسطى: "يمكن رؤية آثار الحروق والرماد في منطقة الحفريات. توجد حبات من الرمل والرماد حولها. على الأرجح، تم استخدام رماد الرمل هذا لخلطه مع الفخار لتقويته".

في آراء الخبراء، يمكن أن تكشف دراسة النتائج عن مجموعة واسعة من المعلومات التاريخية حول العصور الوسطى. وفي حديثه عن العينات الثقافية الجديدة، قال دكتور الفلسفة في علم اللغة بلال ألارلي: "من الممكن أن يكون الفخار قد صنع في هذه المنطقة في الماضي أو أقيمت مراسم الدفن باستخدامه ما قبل الإسلام. على أي حال، فإن دراسة هذه النتائج مهمة أيضاً من حيث الحصول على معلومات جديدة ".

وتجدر الإشارة إلى أن الاكتشاف الجديد يعتبر ثاني كور الإنتاج في القرون الوسطى في جليل أباد.